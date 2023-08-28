Англія

"Іриски" підсилять лінію нападу.

Евертон продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "іриски" домовились про підписання нападника Удінезе Бету.

Англійський клуб заплатить за футболіста 30 мільйонів євро. Бету вже прибув на Туманний Альбіон та пройшов медичне обстеження.

Минулого сезону Бету провів 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон веде переговори щодо підписання Че Адамса.