Англія

Іспанець став ближче до "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підписанням нового лівого захисника в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" домовились про особисті умови з Марком Кукурельєю.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі. Зазначимо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Кукурельї, проте Челсі відмовив.