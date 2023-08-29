Іспанець став ближче до "червоних дияволів".
Марк Кукурелья, getty images
29 серпня 2023, 22:21
Манчестер Юнайтед продовжує працювати над підписанням нового лівого захисника в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" домовились про особисті умови з Марком Кукурельєю.
У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі. Зазначимо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Кукурельї, проте Челсі відмовив.