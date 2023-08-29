Манчестер Юнайтед після травм Тайрела Маласії та Люка Шоу намагається підписати нового лівого захисника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" зробили пропозицію щодо Марка Кукурельї, згідно з якою Челсі б отримав близько 2 мільйонів фунтів за оренду іспанця.

Втім, лондонців така пропозиція не влаштувала. Сторони продовжують вести перемовини.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.

Зазначимо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року. Минулого сезону "сині" купили його у Брайтона за 62 мільйони фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Спінаццоли.