Англія

Манкуніанцям потрібен захисник.

Манчестер Юнайтед після травм Тайрела Маласії та Люка Шоу намагається підписати нового лівого захисника.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" зробили пропозицію щодо Марка Кукурельї, згідно з якою Челсі б отримав близько 2 мільйонів фунтів за оренду іспанця.

Втім, лондонців така пропозиція не влаштувала. Сторони продовжують вести перемовини.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.

Зазначимо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року. Минулого сезону "сині" купили його у Брайтона за 62 мільйони фунтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Спінаццоли.