Манкуніанцям потрібен захисник.
Марк Кукурелья, getty images
29 серпня 2023, 19:33
Манчестер Юнайтед після травм Тайрела Маласії та Люка Шоу намагається підписати нового лівого захисника.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "червоні дияволи" зробили пропозицію щодо Марка Кукурельї, згідно з якою Челсі б отримав близько 2 мільйонів фунтів за оренду іспанця.
Втім, лондонців така пропозиція не влаштувала. Сторони продовжують вести перемовини.
У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.
Зазначимо, що контракт Марка з Челсі розрахований до літа 2028 року. Минулого сезону "сині" купили його у Брайтона за 62 мільйони фунтів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до Спінаццоли.