Пропонуємо вашій увазі символічну команду.
Гаррі Кейн, getty images
29 серпня 2023, 23:29
Професійна футбольна асоціація Англії (PFA) оголосила команду року за підсумками минулого сезону.
Так, до символічної збірної потрапили п'ять футболістів Манчестер Сіті, чотири представники Арсеналу та по одному — з Тоттенгема та Ньюкасла.
Манчестер Юнайтед не представлений у цій команді, хоча фінішував вище "шпор" та "сорок", а Давід Де Хеа отримав Золоту рукавицю турніру.
Команда року:
Команда року: Рамсдейл (Арсенал) — Тріппьєр (Ньюкасл), Стоунз, Діаш (обидва — Манчестер Сіті), Саліба (Арсенал) — Де Брюйне, Родрі (обидва — Манчестер Сіті), Едегор (Арсенал) — Сака (Арсенал), Голанд (Манчестер Сіті), Кейн (Тоттенгем)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Букайо Сака отримав нагороду PFA кращого молодого гравця року.