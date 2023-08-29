Англія

Пропонуємо вашій увазі символічну команду.

Професійна футбольна асоціація Англії (PFA) оголосила команду року за підсумками минулого сезону.

Так, до символічної збірної потрапили п'ять футболістів Манчестер Сіті, чотири представники Арсеналу та по одному — з Тоттенгема та Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед не представлений у цій команді, хоча фінішував вище "шпор" та "сорок", а Давід Де Хеа отримав Золоту рукавицю турніру.

Команда року:

Команда року: Рамсдейл (Арсенал) — Тріппьєр (Ньюкасл), Стоунз, Діаш (обидва — Манчестер Сіті), Саліба (Арсенал) — Де Брюйне, Родрі (обидва — Манчестер Сіті), Едегор (Арсенал) — Сака (Арсенал), Голанд (Манчестер Сіті), Кейн (Тоттенгем)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Букайо Сака отримав нагороду PFA кращого молодого гравця року.