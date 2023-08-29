Професійна футбольна асоціація Англії (PFA) оголосила команду року за підсумками минулого сезону. 

Так, до символічної збірної потрапили п'ять футболістів Манчестер Сіті, чотири представники Арсеналу та по одному — з Тоттенгема та Ньюкасла.

Манчестер Юнайтед не представлений у цій команді, хоча фінішував вище "шпор" та "сорок", а Давід Де Хеа отримав Золоту рукавицю турніру.

Команда року:

Команда року: Рамсдейл (Арсенал) — Тріппьєр (Ньюкасл), Стоунз, Діаш (обидва — Манчестер Сіті), Саліба (Арсенал) — Де Брюйне, Родрі (обидва — Манчестер Сіті), Едегор (Арсенал) — Сака (Арсенал), Голанд (Манчестер Сіті), Кейн (Тоттенгем)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Букайо Сака отримав нагороду PFA кращого молодого гравця року.