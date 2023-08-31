Англія

"Шпори" можуть поповнити склад двома гравцями з англійської Прем'єр-ліги.

Потенційний перехід Коула Палмера до Челсі може створити можливість для трансферу Конора Галлагера, якщо Тоттенгем запропонує "синім" близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів, пише The Telegraph.

Обговорити спробу підписання півзахисника спонукала "шпор" ймовірна спроба Челсі придбати Палмера. Вважається, що його бачать на позиціях, які може займати Галлагер.

Минулого місяця "сині" відхилили 40-мільйонну пропозицію Вест Гема щодо 23-річного гравця та аналогічну пропозицію Тоттенгема.

"Шпори" також прагнуть підписати зірку Ноттінгем Форест Бреннана Джонсона, якого намагається перехопити Брентфорд. Повідомляється, що сьогодні, 31 серпня, Тоттенгем зробить офіційну пропозицію щодо зацікавленого у переході валлійця.