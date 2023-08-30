Англія

Цьогорічний сезон футболіст проведе у Чемпіоншипі.

Захисник Тоттенгема Джед Спенс продовжить свою кар'єру у складі Лідса. Про це повідомляє прес-служба "шпор".

Орендна угода з 23-річним англійцем розрахована до літа 2024 року. Оренда оцінюється в один мільйон фунтів стерлінгів.

Спенс став гравцем "шпор" влітку минулого року, перейшовши з Мідлсбро та провів у складі лондонського клубу шість матчів. Другу частину минулої кампанії Спенс провів у складі Ренна, де відіграв десять поєдинків.

За підсумками минулого сезону Лідс вилетів до Чемпіоншипу, де вже зіграв чотири матчі — одна перемога, дві нічиї та одна поразка.