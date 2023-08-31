Англія

"Сині" продовжують вкладатися у майбутнє.

Челсі зробив пропозицію Корінтіансу щодо 17-річного опорника Габріела Москардо, пише журналіст Фабріціо Романо.

Пропозиція лондонців вже обговорювалась між клубами. Повідомляється, що Корінтіанс хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро, зробивши цей перехід рекордним для себе.

Романо додає, що такий трансфер розрахований на майбутнє.

У минулому сезоні півзахисник провів за Корінтіанс 10 матчів у всіх турнірах і отримав 4 жовті картки. Портал transfermarkt оцінює його у 1,5 мільйони євро.

Москардо може стати третім бразильцем, підписаним Челсі у це трансферне вікно. Раніше до складу "синіх" приєдналися Дейвід Вашингтон та Анжело.