Англія

Черговий новачок лондонського клубу.

Челсі завершив підписання бразильського вінгера Анжело Габріеля з Сантоса. Про це повідомляється на офіційному сайті "аристократів".

18-річний Анжело Габріел провів 129 матчів за першу команду Сантоса у всіх змаганнях.

Анжело став наймолодшим гравцем в історії національного чемпіонату Бразилії, коли дебютував проти Флуміненсе на Маракані у віці 15 років і 308 днів.

Деталі угоди не розголошуються. За даними Transfermarkt, Челсі заплатив за гравця 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Челсі не може розраховувати на п’ять гравців перед початком передсезонного туру.