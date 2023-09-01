21-річний захисник провів за основну команду "червоних дияволів" лише два матчі.
Теден Менгі, ФК Лутон
01 вересня 2023, 10:59
Лутон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вихованцем Манчестер Юнайтед Теденом Менгі.
Сума трансферу не розголошується, але вона включає різні бонуси, а також відсоток для "червоних дияволів" від майбутнього продажу футболіста.
Терміни угоди з 21-річним англійцем не розкриваються.
В основному складі МЮ Менгі провів лише два матчі. Також на його рахунку, окрім матчів за молодіжні команди, є десять ігор за Бірмінгем та дев'ять за Дербі.