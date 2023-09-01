Англія

21-річний захисник провів за основну команду "червоних дияволів" лише два матчі.

Лутон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із вихованцем Манчестер Юнайтед Теденом Менгі.

Сума трансферу не розголошується, але вона включає різні бонуси, а також відсоток для "червоних дияволів" від майбутнього продажу футболіста.

Терміни угоди з 21-річним англійцем не розкриваються.

В основному складі МЮ Менгі провів лише два матчі. Також на його рахунку, окрім матчів за молодіжні команди, є десять ігор за Бірмінгем та дев'ять за Дербі.