Англія

Відомий голкіпер перебрався до складу новачка Прем'єр-Ліги.

Колишній голкіпер збірної Нідерландів Тім Крул перейшов з Норвіча в Лутон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Фінансові угоди не розголошуються. Також невідомо, на який термін підписаний контракт.

35-річний воротар виступав за Норвіч з 20218 року, перейшовши із Ньюкасла. У минулому сезоні Крул зіграв 17 матчів за Норвіч, пропустив 19 голів та 5 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялось, що Росс Барклі став гравцем Лутона.