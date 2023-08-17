Відомий голкіпер перебрався до складу новачка Прем'єр-Ліги.
Тім Крул, Лутон
17 серпня 2023, 13:15
Колишній голкіпер збірної Нідерландів Тім Крул перейшов з Норвіча в Лутон, повідомляє офіційний сайт клубу.
Фінансові угоди не розголошуються. Також невідомо, на який термін підписаний контракт.
35-річний воротар виступав за Норвіч з 20218 року, перейшовши із Ньюкасла. У минулому сезоні Крул зіграв 17 матчів за Норвіч, пропустив 19 голів та 5 разів відіграв "на нуль".
Раніше повідомлялось, що Росс Барклі став гравцем Лутона.