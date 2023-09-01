Угода з англійцем розрахована на сім років із можливістю продовження ще на один рік.
Коул Палмер, ФК Челсі
01 вересня 2023, 11:49
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Манчестер Сіті Коулом Палмером.
Угода з 21-річним англійцем розрахована на сім років із можливістю продовження ще на один сезон.
Сума трансферу футболіста молодіжної збірної Англії не розголошується.
Минулого сезону Палмер провів 25 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку три поєдинки у поточній кампанії, в яких він забив два м'ячі.