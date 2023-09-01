Англія

Український вінгер відновився після травми.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик відновився після травми та готовий повернутися на поле. Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

22-річний українець вже працює у загальній групі "синіх".

Нагадаємо, минулого тижня футболіст отримав м'язову травму на одному з тренувань, через що пропустив два останні матчі "синіх" проти Лутона (3:0) та Вімблдона (2:1).

Свій наступний матч Челсі проведе проти Ноттінгема Фореста в АПЛ. Гра відбудеться завтра, 2 вересня, о 17:00 за київським часом.

Раніше колишній захисник Челсі та Арсеналу Вільям Галлас заявив, що Мудрик має звинувачувати свого агента у невдалому переході до складу "синіх".