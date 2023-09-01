Англія

Захисник залишається в клубі.

35-річний захисник підписав угоду на один рік. Про це повідомляє офіційний сайт клуба.

У липні цього року Еванс підписав короткостроковий контракт з МЮ та брав участь у передсезонному турі команди у США.

У минулому сезоні захисник провів 14 матчів у всіх турнірах за Лестер. З 2006 по 2015 Джонні вже виступав за МЮ.

"Я радий приєднатися до Манчестер Юнайтед — місця, де я завжди відчував себе як вдома. Цей клуб і вболівальники сформували мене як гравця і як особистість, і я дуже радий повернутися туди, де все почалося", — сказав Еванс.

Раніше МЮ оголосив про ще один трансфер.