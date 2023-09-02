Англія

"Чорні коти" підсилили лінію захисту.

Сандерленд в літнє трансферне вікно підсилився не тільки нападником Зорі Назарієм Русиним.

Як повідомляє офіційний сайт "чорних котів", новачком команди став захисник Парі Сен-Жермен Тімоті Пембеле.

В минулому сезоні французький футболіст відіграв шість матчів за парижан, в яких навіть відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що молодший брат Беллінгема перейшов до Сандерленда.