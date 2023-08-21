Україна

Нападник може залишитись в УПЛ.

Шахтар продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Володимир Зверов, "гірники" націлились на нападника Зорі Назарія Русина.

Стверджується, що Патрік Ван Леувен особисто телефонував гравцю, тому є великі шанси, що Шахтар перехопить Назарія Русина в Сандерленда.

Очікується, що перемовини можуть відбутися в найближчі декілька днів.

Відмічається, що Патрік Ван Леувен потребує гравця, якого буде легко інтегрувати в схему 4-3-3, за якою саме і грала Зоря під керівництвом нідерландця.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Русин став кращим гравцем Зорі у сезоні-2022/23.