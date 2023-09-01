Україна

Українець продовжить кар'єру в Англії.

Сандерленд на своєму офіційному сайті повідомив про досягнення домовленості з луганською Зорею про перехід Назарія Русина. Сума трансферу не розголошується.

Нападаючий вже пройшов медичне обстеження в Парижі та погодив чотирирічний контракт з опцією продовження ще на один рік.

Перехід буде оформлено після отримання Русиним дозволу на роботу.

Російський власник, тренер — фанат молоді та Беллінгем у конкурентах:

що за команда купує Русина

"Назарій — це гравець, за яким ми стежили протягом деякого часу, і ми раді укласти цю угоду. Він динамічний і розумний форвард, який вміє використовувати простір", — сказав спортивний директор клубу Крістіан Спікман.

Сандерленд виступає в Чемпіоншипі. Після 4 турів команда йде на 18-мі місці з 4 балами.