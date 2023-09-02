Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 17:00.

Манчестер Сіті у рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги приймав на Етіхад Стедіум лондонський Фулгем.

Після першого тайму Фулгем програвав лише в один м'яч, але норвезький нападник "містян" Ерлінг Голанд значно зміцнив перевагу своєї команду у другому таймі. 23-річний гравець відзначився хет-триком, встановивши новий рекорд за результативними діями.

Манчестер Сіті – Фулгем 5:1

Голи: Альварес, 31, Аке, 45+5, Голанд, 58, 70 (пен), 90+5 – Рім, 33.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аканжі, Аке – Родрі (Б. Сілва, 76), Ковачич (Філліпс, 84) – Фоден (Бобб, 90), Альварес (Льюїс, 90+1), Доку (С. Гомес, 76) – Голанд

Фулгем: Лено – Тете (Кастань, 73), Діоп, Т. Рім, Робінсон – Кейрні (Гарріс, 16), Рід, Перейра – Г. Вілсон (А. Траоре, 81), Хіменес (Родрігу Муніз, 81), Кордова-Рід (Вілліан, 76)

Попередження: Родрі, 41, Б. Сілва, 79 – Діоп, 43, Робінсон, 45+3, Кордова-Рід, 54, Перейра, 69.