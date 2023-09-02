Колектив Роберто Де Дзербі провів вражаючий поєдинок.
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02 вересня 2023, 21:28
У рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги Брайтон у своєму полі приймав Ньюкасл.
Колектив Роберто Де Дзербі провів яскравий та вражаючий поєдинок, не даючи супернику створити практично нічого завдяки своєму пресингу.
Також слід відзначити Евана Фергюсона – 18-річний нападник Брайтона записав на свій рахунок хет-трик.
Брайтон - Ньюкасл 3:1
Голи: Фергюсон, 27, 65, 70 – Вілсон, 90+2.
Брайтон: Вербрюгген – Велтман, Ван Хекке, Данк, Еступіньян – Гросс (Адінгра, 89), Гілмор (Дауд, 77) – Марч (Лаллана, 81), Педро (Лемпті, 77), Мітома – Фергюсон (Мілнер, 81)
Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Берн, Таргетт (Ласселлс, 74) – Тоналі (Лонгстафф, 58), Гімарайнш, Жоелінтон (Вілсон, 58) – Альмірон (Андерсон, 58), Ісак (Барнс, 74), Гордон
Попередження: Лемпті (83), Мілнер (86), Дауд (90+5), Лаллана (90+8) – Гордон (23), Шер (43), Таргетт (68), Берн (76).