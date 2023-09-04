Англія

Гравець буде відновлюватися та пропустить найближчий збір колективу.

Трент Александер-Арнольд не поїде до розташування збірної Англії через травму - повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Віце-капітан клубу пропустить матчі проти України та Шотландії через проблему, через яку він був вимушений залишити поле у поєдинку Прем'єр-ліги із Астон Віллою.

Зараз Трент завершить свою реабілітацію під наглядом медичного персоналу "червоних" у навчальному центрі AXA.

Минулого сезону він провів 47 матчів та оформив 15 результативних дій.