Гравець буде відновлюватися та пропустить найближчий збір колективу.
Трент Александер-Арнольд та гравці збірної Англії - Getty Images
04 вересня 2023, 21:57
Трент Александер-Арнольд не поїде до розташування збірної Англії через травму - повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
Віце-капітан клубу пропустить матчі проти України та Шотландії через проблему, через яку він був вимушений залишити поле у поєдинку Прем'єр-ліги із Астон Віллою.
Зараз Трент завершить свою реабілітацію під наглядом медичного персоналу "червоних" у навчальному центрі AXA.
Минулого сезону він провів 47 матчів та оформив 15 результативних дій.