Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Конкурент збірної України за вихід на Євро впевнено впорався з супротивником.

Збірна Англії в рамках поєдинку третього тура відбіркового етапу до чемпіонату Європи грала на виїзді проти Мальти та здобула перемогу з рахунком 4:0.

Підопічні Гарета Саутгейта відправили у ворота супротивника чотири м'ячі, натомість не пропустили жодного разу.

Завдяки цьому результату англійці зміцнили свою передову позиції в турнірній таблиці.

Мальта — Англія 0:4

Голи: Апап, 8, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Вілсон, 82

Мальта: Бонелло – Апап, Борг, Зак Мускат – Мбонг, Крістенсен (Ніколай Мускат 60), Гійом'є (Янкам 46), Теума, Аттард (Корболан 87) – Нвоко (Сатаріано 60), Джонс

Англія: Пікфорд – Шоу (Мінгз 60), Гуехі, Магвайр, Тріпп'єр – Гендерсон (Рашфорд 60), Райс, Александер-Арнольд – Маддісон (Езе 70), Кейн (Вілсон 60), Сака (Фоден 46)