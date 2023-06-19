Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Сергія Реброва здобула дві перемоги поспіль.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Цей результат дозволив набрати збірній Україні три бали. Тепер команда Сергія Реброва йде на другій сходинці в групі.

Перша позиція досі в англійців — в них дев'ять балів.

ГРУПА C 1 Англія 3 3 0 0 8 1 7 9 2 Україна 3 2 0 1 4 4 0 6 3 Італія 2 1 0 1 3 2 1 3 4 Північна Македонія 2 1 0 1 4 4 0 3 5 Мальта 4 0 0 4 1 9 -8 0

Північна Македонія та Італія мають на гру менше, ніж збірна України, та на три очки менше. Втім, македонці грають проти Англії та мають змогу наздогнати нашу команду за підсумками сьогоднішнього ігрового дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко не забив третій пенальті за збірну України.