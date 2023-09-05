Англія

Чергова проблема для англійського клуба.

Манчестер Юнайтед тільки вирішив проблему з майбутнім нападника Мейсона Грінвуда, як клуб шокували новини з Бразилії, де місцева поліція відкрила справу проти Антоні.

Бразильський вінгер підозрюється в насильстві над колишньою дівчиною.

Як повідомляє видання UOL, Манчестер Юнайтед може виключити Антоні зі складу. Наразі керівництво оцінює варіанти розвитку подій.

Зазначмо, що вінгера виключили зі складу національної збірної Бразилії на найближчі вересневі матчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг розчарований в Джейдоні Санчо, англієць може покинути команду.