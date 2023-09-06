Англія

Український захисник поділився своїми думками про виступи в АПЛ.

Захисник Борнмута Ілля Забарний прокоментував свої виступи в англійській Прем'єр-лізі, а також побажав удачі іншому молодому українцю Єгору Ярмолюку, який виступає за Брентфорд.

"Треба викладатися на максимум, де б ти не був: в Англії чи Україні. Могли також виграти, могли програти (2:2 з Брентфордом — прим.). Будемо рухатись далі, бо попереду ще багато важких матчів — треба брати свої очки.

Команда не задоволена стартом сезону. Хотілось би набрати очки, але розуміємо, що суперник також десь був можливо вище класом, тому важко грати. Але всі розуміють, що ще є шанс набрати свої очки. Не те, що шанс є, а так і буде.

Насичений англійський графік? Все добре, я вже адаптувався, можна сказати на 100%. Добре почуваюсь і в команді, і в житті. Готуюсь до ігор, адже матчі дуже важкі, дуже виснажливі, реально треба добре готуватися. Потрібно бути добре готовим функціонально, але й морально теж. Не можна відлучатися на жодну секунду. Тому що досить високий темп і треба бути зосередженим кожну мить. Якщо ти з м’ячем, ти можеш відразу його втратити, потім контратака і… Тобі потрібно завжди думати про твою позицію на полі і багато чого іншого.

Я не так багато ігор зіграв, але звісно відчуваю прогрес на тренуваннях, що трішки відрізняється ставлення до футболу в цілому. Можна сказати, що я додав у багатьох аспектах, але й бачу, що можу ще.

Я спілкувався з Ярмолюком перед матчем. Побажав удачі в сезоні. Це англійський футбол — тут потрібне терпіння. Приклад — це Олександр Зінченко. Футболістам спочатку треба добре адаптуватися, зрозуміти гру і вже потім, коли будеш виходити, то виконуватимеш роботу на 100%. З іншими нашими хлопцями трішки спілкуюсь, але звісно вони трохи далеко. Та і графік такий, що фактично немає часу", - сказав Забарний в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Нинішнього сезону Забарний провів всі чотири поєдинки в АПЛ, виходячи у стартовому складі. Після чотирьох ігор Борнмут набрав два очки та посідає 16 місце у турнірній таблиці.

Свій наступний матч Борнмут проведе проти Челсі, де виступає ще один українець Михайло Мудрик. Зустріч відбудеться 17 вересня о 16:00 за київським часом.