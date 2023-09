Новий сезон в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів!

На радість футбольним уболівальникам четвертий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь перед міжнародною паузою, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Давайте розглянемо детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбувалися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Про грізний та симпатичний Брайтона за останні кілька років сказано багато приємних слів, але щоразу "чайки" продовжують дивувати в приємному ключі. Неймовірний пресинг, зразкові комбінації, блискавичні атаки, красиві голи — все це стосується підопічних Роберто Де Дзербі, які в теорії мали стати зручним суперником зі стилістичного погляду для контратакуючого і фізично сильного Ньюкасла, але в результаті вони здобули гучну і впевнену перемогу над одним із представників Англії у Лізі чемпіонів.

Головним героєм матчу, безперечно, став 18-річний форвард Еван Фергюсон, який провів найкращий матч у своїй кар'єрі та оформив у ворота "сорок" хет-трик, забивши голи практично на будь-який смак. Ірландського нападника ми ще відзначали як одне з головних відкриттів за підсумками минулого сезону АПЛ, але, мабуть, цей юний хлопець зможе ще голосніше заявити про себе з урахуванням тієї довіри, яку він отримує від Роберто Де Дзербі та його тренерського штабу.

Ну а власник Брайтона Тоні Блум може знову потирати руки — він тепер має ще один актив, за який у перспективі можна отримати більше 100 мільйонів фунтів стерлінгів. До речі, за інформацією ЗМІ, саме такі цифри почув Арсенал минулого літа, коли запитував "чайки" щодо Фергюсона. Напевно, Тодд Боелі вже знову готується відкривати свій гаманець.

Брайтон - Ньюкасл 3:1

Голи: Фергюсон, 27, 65, 70 – Вілсон, 90+2.

Брайтон: Вербрюгген – Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян – Гросс (Адінгра, 89), Гілмор (Дауд, 77) – Марч (Лаллана, 81), Педро (Лемпті, 77), Мітома – Фергюсон (Мілнер, 81)

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Берн, Таргетт (Ласселлс, 74) – Тоналі (Лонгстафф, 58), Гімараес, Жоелінтон (Вілсон, 58) – Альмірон (Андерсон, 58), Ісак (Барнс, 74), Гордон

Попередження: Лемпті (83), Мілнер (86), Дауд (90+5), Лаллана (90+8) – Гордон (23), Шер (43), Таргетт (68), Берн (76).

Багато вболівальників чекали від матчу Ліверпуля проти Астон Вілли більш запеклої боротьби. У результаті багато цих фанатів помилилися, адже фактично ми побачили гру в одні ворота з перших хвилин. І заради справедливості, для такого результату на користь команди Юргена Клоппа напередодні були свої певні вагомі підстави з огляду на те, що в першому турі колектив Унаї Емері просто без шансів був розгромлений Ньюкаслом, а свої наступні перемоги були здобуті у поєдинках проти явних аутсайдерів.

Тенденція розгромних поразок у матчах із більш міцними суперниками для Астон Вілли триває, а отже про якусь боротьбу за зону Ліги чемпіонів поки що говорити не доводиться і близько. Так, у бірмінгемців були свої моменти, але награти хоча б на один гол з урахуванням того, що лінія оборони Ліверпуля була далеко не основною, у команди Емері так і не вийшло. Не здивуємося, якщо основну ставку "левів" цього сезону буде зроблено на потенційний тріумф у Лізі конференцій, де вони є чи не головним фаворитом на "золото".

Щодо Ліверпуля, то у підопічних Клоппа не було жодних проблем у цьому матчі. Вони зіграли у своєму стилі, провівши перший поєдинок цього сезону без так званого "валідолу". У своєму стилі зіграв і герой минулого туру Дарвін Нуньєс, нагадавши про свої проблеми з реалізацією моментів. Домінік Собослаї – поки що найкраще підписання Ліверпуля у літнє трансферне вікно, а Алексіс Мак Аллістер – не опорний півзахисник від слова зовсім.

Благо для "червоних", ці проблеми були практично непомітними в матчі з Астон Віллою, яка погодилася зіграти за правилами суперника і за цими ж правилами програла. А Юрген Клопп, у свою чергу, відзначив свій 300-й ювілейний матч в АПЛ гучною перемогою.

Ліверпуль — Астон Вілла 3:0

Голи: Собослаї, 3, Кеш, 22 (АГ), Салах, 55

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Кванса, 71), Матіп, Гомес, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер (Ендо, 87), Джонс (Елліотт, 65) — Салах, Нуньєс (Гакпо, 65), Луїс Діас (Жота, 65)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос (Бейлі, 19, Дзаньоло, 65), Пау Торрес — Кеш, Камара, Луїз (Тілеманс, 72), Дінь — Діабі, Макгінн — Воткінс (Дуран, 73)

Попередження: Камара

Центральний матч туру повністю виправдав свої очікування. Це була не просто гучна вивіска, яка мала історичний та принциповий підтекст через легендарне тренерське протистояння Арсена Венгера та Алекса Фергюсона. Це був матч із неймовірною розв'язкою у кінцівці, де так званий "Фергі Тайм" знову опинився не на боці Манчестер Юнайтед.

Арсенал зміг здобути перемогу завдяки двом голам у компенсований час, і, напевно, ці три очки є цілком справедливим результатом цього протистояння. Команда Мікеля Артети перевершувала принципового суперника в багатьох аспектах гри, але варто визнати, що "червоні дияволи" досить організовано вибудовували оборону і обмежували вільний простір домінуючому Арсеналу до тих пір, поки через травму Лісандро Мартінеса ми були змушені побачити у Юнайтед зв'язку центрбеків в обличчі Джонні Еванса і Гаррі Магвайра.

Результатом цього став дебютний гол Деклана Райса за Арсенал, а коли манкуніанці були змушені розкриватися з метою врятувати гру — ще й технічний м'яч у виконанні Габріела Жезуса на контратаці. Ну а щодо скасованого голу Алехандро Гарначо на 88-й хвилині через мінімальний офсайд, то тут варто нагадати, що за зміненими правилами тепер офсайдна лінія малюється не по корпусу, а по ногах. І тут Габріел, який повернувся у старт разом із Олександром Зінченком та відновив лінію оборони Арсеналу зразка минулого сезону, ідеально підловив аргентинського таланта Манчестер Юнайтед "на тоненького".

Що стосується найбільших об'єктів критики, то у Арсеналу такою людиною є Кай Гаверц, якому ще потрібен час на адаптацію, насамперед у психологічному плані. У Манчестер Юнайтед такою людиною є Ерік тен Гаг, адже, як мінімум, дивно чути після матчу слова про "ми заслуговували на перемогу" за підсумками побаченого на футбольному полі. Доводиться знову ставити риторичне питання: а тренерський штаб МЮ справді все влаштовує у грі команди? Якщо так, то це погані новини — і мова не тільки про виступ проти Арсеналу.

Другий момент – публічна критика Джейдона Санчо, яку футболіст особисто спростовує у своїх соцмережах. Не будемо розбиратися хто каже правду, а хто — ні. Поки Мікель Артета як може захищає Гаверца та своїх гравців загалом перед пресою, тен Гаг публічно "спускає собак" на Санчо, який навіть не грав. І це не пройшло й п'яти турів чемпіонату... Навіть якщо до самовіддачі Санчо є питання у тен Гага — зовсім недоречно говорити зараз про це з двох причин. Перша – атмосфера в команді. Друга — є багато тем, які варто було б дійсно обговорити, але там на виході чуємо щось на кшталт "ми заслуговували на перемогу", що не підтверджується ніякими цифрами.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:1

Голи: Едегор, 28, Райс, 90+7 , Жезус, 90+11 — Рашфорд, 26



Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 76) — Едегор (Жоржиньйо, 90+9), Райс, Гаверц (Вієйра, 77) — Сака, Нкетіа (Жезус, 76), Мартінеллі (Нельсон, 90).



Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Лінделеф (Еванс, 84), Мартінес (Магвайр, 67), Далот — Каземіро, Еріксен — Антоні (Гарначо, 84), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гойлунд, 67).



Попередження: Сака, Жезус — Лінделеф, Мартінес

Непроста перемога Вест Гема над Лутоном. Головний аутсайдер сезону продовжує задовольнятися нулем у графі набраних очок, хоча проти "молотобійців" Лутон цілком реально міг розраховувати бодай на нічию. У підсумку різниця у класі зіграла ключову роль, а Джеймс Ворд-Праус записав на свій рахунок результативну дію у третьому поспіль проведеному матчі за Вест Гем.

Лутон Таун — Вест Гем 1:2

Гол: Андерсен, 90+2 — Боуен, 37, Зума, 85

Шеффілд Юнайтед та Евертон набрали перші очки у новому сезоні АПЛ за підсумками очного матчу. За "клинків" забив Кемерон Арчер та автогол на свій рахунок записав голкіпер мерсісайдців Джордан Пікфорд, тоді як за команду Шона Дайча голами відзначилися Абдулай Дукуре та Арно Данжума. Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко знову залишився на лаві для запасних, хоча цього разу це можна якось списати на пошкодження, яке він отримав у поєдинку Кубка ліги. Можна ж, правда?

Шеффілд Юнайтед — Евертон 2:2

Голи: Арчер, 33, Пікфорд, 45+3 (АГ) — Дукуре, 14, Данжума, 55

Бенефіс від Тоттенгема вже входить у звичку. І це не може не тішити, адже чим більше цікавих команд в АПЛ – тим краще! Хет-трик Сона, асистентський дубль від Соломона, Меддісон як завжди топ. Загалом, уболівальникам "шпор" є чому порадіти, нехай і протистояв їх команді один із новачків Прем'єр-ліги в особі Бернлі.

Бернлі — Тоттенгем 2:5

Голи: Фостер, 4, Браунгілл, 90+4 — Сон, 16, 63, 66, Ромеро, 45+2, Меддісон, 54.

Результативна нічия Брентфорда та Борнмута. Цей матч цілком можна називати ще одним українським дербі в рамках АПЛ, але поки що Єгор Ярмолюк залишається в запасі "бджіл", а Ілля Забарний стабільно продовжує бути основним центральним захисником "вишень". Команді Андоні Іраоли не вдалося взяти під контроль гру, до чого вона намагатиметься дорости, але набрати одне очко в гостях проти міцного суперника – це вже певний успіх, нехай і перемога була дуже близькою, якби не гол Мбемо у компенсований час.

Брентфорд — Борнмут 2:2

Голи: Єнсен, 7, Мбемо, 90+3 – Соланке, 30, Брукс, 77.

Хет-трик Голанда приніс Манчестер Сіті чергову перемогу. І наразі чинний чемпіон залишається єдиною командою Прем'єр-ліги, яка йде за підсумками чотирьох зіграних турів без втрат очок. Фулгем практично не мав шансів проти "містян", особливо з урахуванням минулого енерговитратного протистояння з Арсеналом. Цього разу дива не сталося.

Манчестер Сіті - Фулгем 5:1

Голи: Альварес, 31, Аке, 45+5, Голанд, 58, 70 (з пенальті), 90+5 – Рім, 33.

Фіаско Челсі проти Ноттінгема Форест. З самого початку ми говорили, що Маурісіо Почеттіно також не є чарівником. Як і Грему Поттеру, йому потрібен час для побудови команди, якою Челсі, як і раніше, не став з минулого розіграшу чемпіонату Англії. Буде час – буде команда та гра. Буде команда та гра – будуть результати. А поки що мінімальна поразка від Ноттінгем Форест через єдиний гол Еланги. Михайло Мудрик вийшов на поле із заміни після травми, але нічого нового і хорошо поки що сказати не можемо. Просто продовжуємо чекати...

Челсі — Ноттінгем Форест 0:1

Гол: Еланга, 48.

Крістал Пелес "перестріляв" Вулвергемптон. У матчі з п'ятьма голами результативнішими виявилися "орли", хоча варто визнати, що аж до фінального свистка не було жодних гарантій щодо того, як завершиться матч. У підсумку 3:2 на користь Крістал Пелес, а ми, в свою чергу, на цій ноті робимо перерву та вирушаємо на міжнародну паузу.

Крістал Пелес — Вулвергемптон 3:2

Голи: Едуар, 56, 84, Езе, 78 — Хван Хі Чхан, 65, Кунья, 90

Кращий тренер туру: РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ (Брайтон)

Знаєте чому забив Еланга? Гравці Челсі побачили його зачіску та подумали, що він грає за них.

Пишіть у коментарях, скільки Челсі набере очок:

"Найконкурентніша ліга світу":

Колишні зірки дортмундської Боруссії цього сезону:

"Хлопці, спокійно, я тільки пропущу ще два м'ячі і все". (с) Онана

Фанати Манчестер Юнайтед вчора:

Розмова Мікеля Артети та Кая Гаверца у роздягальні:

Arteta when he sees Havertz in the dressing room at HTpic.twitter.com/YV1TgrKqxh