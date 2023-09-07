Англія

Лондонський клуб боїться, що футболіст може перестаратися та нашкодити своєму здоров'ю.

Нинішня форма та виступи українського вінгера Челсі Михайла Мудрика поки що не виправдовують вкладених у нього величезних коштів, коли його підписали із донецького Шахтаря. Про це повідомляє The Athletic.

22-річний українець вдало дебютував у складі "синіх" у матчі проти Ліверпуля, але потім його виступи були менш вдалими, що особливо показав останній матч із Ноттінгемом (0:1), у якому він виглядав загубленим.

Крім цього футболіст зазнає складнощів через мову, а також постійно переживає за своїх друзів та сім'ю, які залишаються в Україні, де йде війна.

Водночас джерело зазначає, що Мудрик старанно підходить до тренувального процесу. Він проводить додаткові заняття у тренажерному залі, можливо, навіть надто багато. На думку гравців, видно, що Мудрик має намір домогтися прогресу і завоювати місце у складі, але йому потрібен спокій.

Перед від'їздом Мудрика до збірної України Челсі наказав йому трохи зменшити тренування в тренажерному залі, оскільки "сині" переживають, що він може нашкодити своєму здоров'ю.

У Шахтарі Мудрик постійно займався такими тренуваннями і, на думку Михайла, цим він посилював свою витривалість та фізичну готовність.

Мудрик отримав насолоду від минулого молодіжного Євро, а також від благодійного матчу на Стемфорд Брідж. Він виглядав скромним, але гра на турнірі підвищила його впевненість у собі. Можливо те, що він не потрапляє до стартового складу Челсі, знизило його впевненість, відкинуло його назад. Тим не менш, одноклубники задоволені його ставленням до роботи та оцінюють його високо.

Минулого сезону, коли Мудрик лише приєднався до "синіх", партнери по команді говорили українцю, щоб він не поспішав і був більш спокійнішим, коли команда атакує суперника на чужій половині поля.

Цього сезону Мудрик провів три матчі, в яких сумарно відіграв на полі лише 67 хвилин.