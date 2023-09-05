Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У вівторок до тренувального табору приїде Сергій Кривцов.

Другий день зборів у Польщі збірна України розпочала з фітнес-заняття, поділившись на дві групи. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Напередодні ввечері до розташування національної команди Сергія Реброва прибули Віталій Миколенко, Михайло Мудрик та Ілля Забарний, а також Роман Яремчук.

Потім були вправи на гнучкість, розтягнення м'язів та активацію організму, які запропонував новий-старий тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба, який повернувся до збірної через 11 років — до повернення він працював у київському Динамо.

В обід у готель збірної до Тшебниці прибули три представники Ла Ліги — Андрій Лунін, Віктор Циганков та Артем Довбик. За годину до вечірнього тренування прибув Олександр Зінченко з АПЛ.

Сьогодні, 5 вересня, до розташування збірної прибуде захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1), Арсеній Батагов (Зоря), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, свій найближчий матч Україна проведе проти Англії. Гра відбудеться 9 вересня. Потім буде зустріч із Італією – 12 вересня.