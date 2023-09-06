Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український хавбек поділився своїми думками перед грою з Англією.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик прокоментував майбутній матч відбіркового циклу Євро-2024 проти Англії, а також розповів про свою адаптацію у лондонському Челсі.

"Збірна Англії — фаворит. Вони можуть думати, що візьмуть три очки і виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України.

Ми також хочемо перемогти. Ми хочемо відібрати очки у Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі.

Адаптація в Челсі? Найголовніше, вчити мову. Наступне — працювати не дивлячись ні на що. А все інше, воно стане на своє місце, твоє від тебе не втече. Спочатку — мова, потім — все інше. Вважаю, що вже пройшов період адаптації. Подобається Лондон", - сказав Мудрик в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Цього сезону Мудрик провів три матчі у складі "синіх", у яких відіграв 67 хвилин.

Нагадаємо, матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.