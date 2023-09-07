Англія

Ймовірно, несподівана історія з можливістю переходу вінгера в аравійський клуб скінчилась.

Нападник Джейдон Санчо та аравійський клуб Аль-Іттіфак заперечують чутки стосовно орендної пропозиції, пише журналіст Фабріціо Романо.

За словами відомого інсайдера, після укладення угоди з Греєм не буде жодних переговорів із Санчо. Саме ямаєць стане основним лівим вінгером Аль-Іттіфака.

Також очікується, що 23-річний англієць невдовзі обговорить ситуацію з головним тренером Манчестер Юнайтед Еріком тен Гагом, а також його штабом.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація щодо можливої пропозиції від Аль-Іттіфака щодо Санчо.