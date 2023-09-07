Англія

Майбутнє вінгера Манчестер Юнайтед оповите невідомістю.

Аль-Іттіфак ближче до закінчення 7 вересня може надіслати Манчестер Юнайтед орендну пропозицію щодо Джейдона Санчо, повідомляє CBS Sports, посилаючись на власні джерела.

Клуб Стівена Джеррарда (головного тренера Аль-Іттіфака) сподівається, що такий виклик може спонукати Санчо до того, щоб він принаймні на деякий час покинув Олд Траффорд.

Саудівський клуб готовий включити опцію викупу в угоду, але враховуючи те, що трансферне вікно там закривається вже сьогодні, 7 вересня. Проте, більш імовірно, що клуби домовлятимуться саме про орендну угоду, вважають джерела, знайомі з ситуацією.

Положення 23-річного лівого вінгера у Манчестер Юнайтед помітно похитнулося нещодавно, коли головний тренер манкуніанців зробив заяву щодо відсутності гравця у складі на гру з Арсеналом, а сам Санчо відповів на неї у соцмережах.

Повідомлялося, що нападника можуть покарати за його коментар на адресу Еріка тен Гага, а також що сам нідерландець розчарований у гравці.