Англія

Лондонці хочуть позбутись вінгера.

Арсенал непогано попрацював на трансферному ринку цього літа, проте все ще намагається розвантажити зарплатну відомість.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб працює над розірванням контракту з вінгером Ніколя Пепе.

У минулому сезоні івуарієць провів 28 матчів у всіх турнірах за Ніццу на правах оренди, забив 8 голів та зробив один асист. Портал transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трабзонспор лідирує у боротьбі за Ніколя Пепе.