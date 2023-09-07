Арсенал непогано попрацював на трансферному ринку цього літа, проте все ще намагається розвантажити зарплатну відомість.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, лондонський клуб працює над розірванням контракту з вінгером Ніколя Пепе.

У минулому сезоні івуарієць провів 28 матчів у всіх турнірах за Ніццу на правах оренди, забив 8 голів та зробив один асист. Портал transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трабзонспор лідирує у боротьбі за Ніколя Пепе.