Туреччина

Івуарійський вінгер може підписати з турецьким клубом однорічний контракт.

Правий вінгер лондонського Арсеналу Ніколя Пепе не входить в плани тренерського штабу Мікеля Артети, тому перебуває в активному пошуку нового для себе клубу.

Як повідомляє журналістка FootMercato Дахбія Хаттабі, Трабзонспор став лідером у боротьбі за 28-річного івуарійця.

За інформацією джерела, якщо справа дійде до кінця, то Пепе підпише з клубом турецької Суперліги однорічний контракт.

Раніше повідомлялося про предметну зацікавленість в Ніколя Пепе з боку Бешикташа та представників чемпіонату Саудівської Аравії.