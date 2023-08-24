Англія

28-річний івуарієць не входить до планів команди Мікеля Артети.

Вінгер Арсеналу Ніколя Пепе незабаром стане гравцем саудівського клубу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 28-річний івуарієць продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії, проте його найближчий новий клуб не називається.

Проте зазначається, що футболіст, куплений "канонірами" влітку 2019 року за 80 мільйонів євро, підпише чотирирічний контракт із зарплатою в 15 млн євро за сезон.

Минулого сезону Пепе виступав за Ніццу на правах оренди. На його рахунку 28 матчів, вісім голів та одна гольова передача.