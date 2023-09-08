Ньюкасл досяг значного прогресу у переговорах щодо продовження контракту опорника Бруно Гімараеса, пише журналіст Фабріціо Романо.

За словами Романо, угода вже на межі завершення. Вдалі таємні переговори відбулися протягом 10 останніх днів. Попереду – узгодження останніх деталей.

Діючий контракт бразильського півзахисника розрахований до кінця червня 2026 року.

У цьому сезоні Гімараес з'являвся у стартовому складі "сорок" у всіх чотирьох матчах АПЛ, тричі відігравши 90 хвилин. Портал transfermarkt оцінює гравця у 70 мільйонів євро.