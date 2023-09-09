Захисник міг перебратись в АПЛ.
Алехандро Бальде, getty images
09 вересня 2023, 15:31
Манчестер Сіті хотів підсилити лівий фланг оборони в минуле літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб ще в травні/червні цікавився Алехандро Бальде з Барселони.
Втім, для "синьо-гранатових" захисник є ключовим футболістом, який не продається.
Контракт Барселони з Алехандро Бальде розрахований до літа 2028 року.
В минулому сезоні іспанський захисник провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та сімома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселоні довелось відмовитись від опції викупу захисника Манчестер Сіті Канселу.