Англія

Захисник міг перебратись в АПЛ.

Манчестер Сіті хотів підсилити лівий фланг оборони в минуле літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб ще в травні/червні цікавився Алехандро Бальде з Барселони.

Втім, для "синьо-гранатових" захисник є ключовим футболістом, який не продається.

Контракт Барселони з Алехандро Бальде розрахований до літа 2028 року.

В минулому сезоні іспанський захисник провів 44 матчі на клубному рівні, в яких відзначився голом та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселоні довелось відмовитись від опції викупу захисника Манчестер Сіті Канселу.