Іспанія

Інакше б просто не зареєстрували гравця на сезон.

Приєднання португальського флангового захисника англійського Манчестер Сіті Жоау Канселу до каталонської Барселони в заключні дні трансферного ринку виглядає неминучим.

Очікується, що 29-річний виконавець стане гравцем "блаугранас" на правах оренди строком на один сезон.

Однак серед початкових домовленостей поміж клубами була зазначена опція викупу, яку б мала активувати Барса після завершення тимчасової угоди з "містянами", проте через кризовий фінансовий стан іспанського колективу йому довелось відмовитись від цієї можливості.

Іншого сценарію розвитку подій не могло й бути, оскільки фінансовий комітет Ла Ліги одразу вказав Барселоні на те, що вона не зможе зареєструвати Канселу на новий сезон, оскільки не має достатніх коштів для того, аби гарантувати виплати згідно актуальної на той момент версії контракту.

Таким чином Жоау за рік знову повернеться до Манчестера, де в нього буде чинною угода з Сіті до 2027 року.