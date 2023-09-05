Іспанія

Тренер може очолити Вільярреал.

Вільярреал після звільнення Кіке Сетьєна знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє видання As, розглядає кандидатуру Хулена Лопетегі. Також серед кандидатів є Хосе Пачета.

Зазначимо, що Хулена Лопетегі покинув Вулвергемптон за три дні до старту АПЛ. Головний тренер і клуб вирішили, що мирне розірвання контракту буде найкращим рішенням для всіх сторін.

Тимчасово Вільярреал очолив його спортивний директор Мігель Анхель Тена. Наразі команда знаходиться на 15-му місці у чемпіонаті (після 4-х турів).