Англія

Клуб хоче зберегти захисника.

Ліверпуль продуктивно попрацював в минуле літнє трансферне вікно та підсилив команду. Втім, мерсисайдці не забувають й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський клуб хоче підписати новий контракт з захисником Костасом Цимікасом.

Контракт з греком діє до літа 2025 року. В минулому сезоні він відіграв 28 матчів, в яких відзначився шістьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль може втратити лідера найближчим часом - Аль-Іттіхад спробує підписати Салаха взимку.