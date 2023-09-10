Півзахисник незадоволений рівнем гри "трьох левів".
Джуд Беллінгем, Getty Images
10 вересня 2023, 13:09
Напередодні відбувся матч збірних України та Англії, який завершився нічиєю 1:1 після голів Зінченка та Вокера. Щодо гри коротко висловився Джуд Беллінгем на своїй сторінці в Instagram.
Центральний півзахисник мадридського Реала провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений на Маркуса Решфорда.
"Не на нашому рівні, але на очко ближче до Німеччини", – написав гравець у Stories.
Нагадаємо, раніше football.ua розібрав поєдинок збірних України та Англії, а також оцінив виступи гравців.