Англія

Півзахисник незадоволений рівнем гри "трьох левів".

Напередодні відбувся матч збірних України та Англії, який завершився нічиєю 1:1 після голів Зінченка та Вокера. Щодо гри коротко висловився Джуд Беллінгем на своїй сторінці в Instagram.

Центральний півзахисник мадридського Реала провів на полі 66 хвилин, після чого був замінений на Маркуса Решфорда.

"Не на нашому рівні, але на очко ближче до Німеччини", – написав гравець у Stories.

Нагадаємо, раніше football.ua розібрав поєдинок збірних України та Англії, а також оцінив виступи гравців.