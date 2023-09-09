Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
09 вересня 2023, 20:52
Збірна України призупинила бездоганну ходу Англії
Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Україна — Англія, у якому команда Сергія Реброва здобула один заліковий бал у матчі проти однієї з найсильніших збірних світу.
Україна — Англія, Getty Images
09 вересня 2023, 20:52
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Англія 1:1
Голи: Зінченко, 26 — Вокер, 41
Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Матвієнко (Кривцов, 46), Миколенко — Зінченко (Буяльський, 76), Судаков (Сидорчук, 65), Степаненко — Циганков, Яремчук (Довбик, 64), Мудрик (Назарина, 90).
Англія: Пікфорд — Вокер, Гєї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем (Рашфорд, 66), Гендерсон, Райс — Сака (Галлагер, 87), Кейн, Меддісон (Фоден, 65).
Попередження: Степаненко, Яремчук — Меддісон, Магвайр