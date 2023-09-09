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Збірна України призупинила бездоганну ходу Англії

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Україна — Англія, у якому команда Сергія Реброва здобула один заліковий бал у матчі проти однієї з найсильніших збірних світу.

Україна — Англія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Україна — Англія 1:1

Голи: Зінченко, 26 — Вокер, 41



Україна: Бущан — Конопля, Забарний, Матвієнко (Кривцов, 46), Миколенко — Зінченко (Буяльський, 76), Судаков (Сидорчук, 65), Степаненко — Циганков, Яремчук (Довбик, 64), Мудрик (Назарина, 90).



Англія: Пікфорд — Вокер, Гєї, Магвайр, Чілвелл — Беллінгем (Рашфорд, 66), Гендерсон, Райс — Сака (Галлагер, 87), Кейн, Меддісон (Фоден, 65).



Попередження: Степаненко, Яремчук — Меддісон, Магвайр