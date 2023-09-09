Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Європи, що відбувся 9 вересня 2023 року, 19:00.

У рамках п'ятого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С між собою зустрілися національні збірні України та Англії у польському Вроцлаві.

За підсумками першого тайму свисток арбітра зафіксував нічию. До вашої уваги відео голів та найкращих моментів цього протистояння.

1:0, Україна — Англія. Гол Олександра Зінченка, 26 хвилина:

1:1, Україна — Англія. Гол Кайла Вокера, 41 хвилина:

Матч Україна — Англія розпочався о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за його подіями в нашій текстовій онлайн-трансляції.