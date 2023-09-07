Україна

Щоб отримати додаткові 30 мільйонів євро, потрібно шість чемпіонських титулів "синіх" в АПЛ та Лізі чемпіонів.

Стали відомі нові подробиці трансферної угоди між донецьким Шахтарем та лондонським Челсі щодо вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє The Athletic.

Сума трансферу 22-річного українця склала 70 мільйонів євро, а ще 30 млн євро було передбачено у якості бонусів.

За інформацією джерела, донецький клуб зможе отримати 5 млн євро у разі перемоги Челсі в англійській Прем'єр-лізі або в Лізі чемпіонів.

Таким чином, щоб Шахтар отримав 30 млн євро, лондонському клубу необхідно шість разів стати чемпіоном АПЛ або Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Челсі наказав Мудрику зменшити тренування в тренажерному залі.