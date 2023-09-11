Англія

Антоні прокоментував звинувачення у насильстві над жінками.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні, якого підозрюють в насильницьких діях, висловився щодо скандальної ситуації.

"Зрозуміло, що моя кар'єра не завершена. Нині важкі часи. Але моя мама завжди каже мені, що камені кидають у дерево, яке дає плоди.

У мене не було нічого, я пройшов через великі складнощі та зараз перебуваю в одній із найважчих ситуацій у своєму житті: мене звинуватили у тому, чого я не робив.

Спочатку ти стаєш прикладом для багатьох людей, але через велику кількість брехні тебе у загальному підсумку починають закидати камінням, це починає робити кожен.

Я дивлюся на маму, на свою сім'ю, і розумію, що мама знає, яка я людина насправді. І я дивлюся на людей, які стежать за мною з того часу, як я був зовсім юним, бачу їхні страждання... Це нелегко.

Непросто, коли тебе розпинають, а твій рот закритий. Чи не здається вам, що мені хотілося б щось сказати на свій захист, показати людям, який я насправді? Мені цього хотілося б", – сказав вінгер Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед опублікував заяву після скандалу із запрошенням тренера-педофіла.