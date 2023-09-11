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Аргентинський тренер в захваті від роботи з зірковим футболістом.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував перемогу над Канзас-Сіті (3:2) в матчі МЛС. Нагадаємо, в цій грі лідер команди Лео Мессі був відсутній через виступи за збірну Аргентини у відборі на ЧС-2026.

"Ми знаємо, що стаємо сильнішими, коли він на полі, що ми здатні виграти будь-який матч. І партнерам кращого футболіста у світі, що старанно працюють, приємно знати, що вони здатні виграти й без нього.

У нас є прапороносець – Лео, але якщо в якийсь момент ми маємо підтримати його у скрутній ситуації, ми зробимо це. Він протагоніст, а ми актори другого плану, які одержують задоволення", – сказав головний тренер Інтер Маямі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривцов поділився враженнями від гри з Мессі, Бускетсом та Альбою.