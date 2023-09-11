Коментар гравця після переходу в рідний клуб.
САНТІ КАСОРЛА, ФК РЕАЛ ОВ'ЄДО
11 вересня 2023, 09:59
Реал Ов'єдо оголосив про підписання контракту із дворазовим чемпіоном Європи Санті Касорлою. Гравець прокоментував повернення в рідний клуб.
"Я прийшов до Ов'єдо не для того, щоб заробити грошей. Грав би безплатно, якби міг. Але за правилами Ла Ліги я маю отримувати хоча б мінімальну зарплату.
Клуб зробив досить прийнятну пропозицію, але я відхилив її – я прийшов сюди не за грошима, а за емоціями й щоб віддати себе. Це мій клуб, і я хочу допомогти — клубу та академії", — сказав Касорла.
Попереднім клубом Санті був катарський Аль-Садд, у якому він провів 96 матчів, у яких забив 38 голів та віддав 36 асистів.