Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними Італії та України.

У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє в Мілані проти Італії.

Італія — Україна: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Гра відбудеться на полі суперників, у Мілані, на стадіоні Джузеппе Меацца.

Цей поєдинок буде першим поміж командами в рамках поточного відбіркового циклу.

Італія — Україна: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024

Збірна Італії перемогла лише в одному з трьох стартових матчах та з чотирма балами відстає від нас на три пункти. Українська команда тим часом іде другою, на п’ять очок позаду Англії.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна:

Матч між збірною Італії та збірною України відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45.