Онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними Італії та України.
Італія — Україна, Getty Images
11 вересня 2023, 10:12
У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє в Мілані проти Італії.
Італія — Україна: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2024
Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Гра відбудеться на полі суперників, у Мілані, на стадіоні Джузеппе Меацца.
Цей поєдинок буде першим поміж командами в рамках поточного відбіркового циклу.
Італія — Україна: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024
Збірна Італії перемогла лише в одному з трьох стартових матчах та з чотирма балами відстає від нас на три пункти. Українська команда тим часом іде другою, на п’ять очок позаду Англії.
Дивитись онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна:
Матч між збірною Італії та збірною України відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45.