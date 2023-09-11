Англія

Найближчим часом хорват стане гравцем "шпор".

Захисник Хайдука Лука Вушкович в кроці від переходу в Тоттенгем, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Вушкович хоче перейти лише до "шпор", попри інтерес ще п'яти клубів з топчемпіонатів. Повідомляється, що з 16-річним гравцем узгоджені особисті умови, клуби завершують оформлення документів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Вушковича у шість мільйонів євро. Його контракт з Хайдуком діє до 2026 року.

Нагадаємо, раніше півзахисник Тоттенгема Тангі Ндомбеле приєднався до Галатасарая.