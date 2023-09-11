Англія

Іспанець спробує реанімувати кар'єру.

Новачок Брайтона Ансу Фаті поділився очікуваннями від нового сезону в складі англійського клубу.

"Я хочу провести величний сезон у Брайтоні. Боротися за команду, спробувати кваліфікуватися в єврокубки, як вони зробили в минулому сезоні. Якщо ми зможемо кваліфікуватися в Лігу чемпіонів, то це буде навіть ще краще", — цитує іспанця Фабріціо Романо.

Фаті в цьому сезоні вже встиг тричі вийти на поле на зальних 47 хвилин ігрового часу.

Нагадаємо, що Фаті – вихованець Барселони. За клуб він дебютував у 2019 році у віці 16 років.

У сезоні-2022/23 Ансу провів 36 матчів у Ла Лізі за Барселону: на його рахунку 7 голів та 3 результативні передачі.