Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський опорник висловився про нічию у матчі проти України.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

Центральний півзахисник команди "трьох левів" та за сумісництвом одноклубник Олександра Зінченка за лондонським Арсеналом Деклан Райс поділився своїми враженнями після гри з "синьо-жовтими".

"Насправді [збірна України] не здивувала. Україна — дуже хороша команда, вони показали це сьогодні: класно зіграли та захищалися. І матч на Вемблі, і тут. На Вемблі теж було важко. Ми там виграли, але знали, що треба буде відпрацьовувати на повну. Було важко виграти, але як мінімум ми здобули один бал — це нам допоможе кваліфікуватися.

Україна класно захищалася. Так, ми володіли м'ячем більшу частину гри, в останніх матчах контролювали м'яч та вигравали 4:0 та 7:0. І ми атакували дуже якісно, команди сідали низько проти нас. А сьогодні не вдалося, тому нам потрібно бути кращими і готуватися до наступного матчу.

Чи задоволений я своєю грою? У принципі — так, це був хороший матч для мене. Це дуже важко, коли ти приїздиш грати у збірну. Щоразу, коли я отримував м'яча, намагався витягнути максимум із ситуації, розігнати атаки. Тому я далі продовжуватиму грати, але сьогоднішній матч з Україною для мене був хороший", — сказав Деклан Райс у коментарі для Суспільного, а інтерв'ю він завершив словами "Слава Україні".



Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua. Наступний поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.