Англія 11 вересня 2023, 22:37 Зінченко в заявці Арсенала на Лігу чемпіонів цього сезону Гравець допоможе клубу у головному євротурнірі. Олександр Зінченко - Getty Images 11 вересня 2023, 22:37 Арсенал оголосив склад на матчі цього сезону Ліги чемпіонів - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Олександр Зінченко потрапив до заявки на турнір та допоможе своїй команді у головному єврокубку. Повний список виглядає так. Лондонський колектив розпочне виступи із домашнього матчу проти ПСВ. Люди Олександр Зінченко Команди Арсенал Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте