Арсенал оголосив склад на матчі цього сезону Ліги чемпіонів - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо

Олександр Зінченко потрапив до заявки на турнір та допоможе своїй команді у головному єврокубку.

Повний список виглядає так. 

Лондонський колектив розпочне виступи із домашнього матчу проти ПСВ. 