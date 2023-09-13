Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції розповів про причини відсутності ключового гравця в матчі проти Німеччини.

Напередодні відбувся товариський матч у Дортмунді, де збірна Німеччини приймала на Зігналь-Ідуна-Парк Францію.

Німеччина — Франція 2:1 Відео голів та огляд товариського матчу

Вочевидь, футбольні уболівальники очікували на появу на полі з перших хвилин головної зірки команди Дідьє Дешама, нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе, однак той так і залишився на лаві для запасних.

Після завершення гри керманич "Les Bleus" прокоментував причини відсутності важливого виконавця.

"У Кіліана є проблема з підколінним сухожиллям. Нічого серйозного, але це те пошкодження, яке турбувало його останніми днями.

У мене був вибір: поставити гравця на гру з ризиком ускладнити ситуацію, а бо залишити в запасі. Я вибрав останній варіант, бо хто знає, якими б могли бути наслідки.

Те саме стосується Упамекано, який відчув дискомфорт у аддукторі стегна. У матчі такого рівня я не ризикуватиму здоров’ям власних гравців", — заявив французький фахівець.

Зазначимо, що Франція не виграла в жодному з чотирьох останніх матчів (Хорватія, Автрія, Туніс), коли Мбаппе не з’являвся на полі в стартовому складі.